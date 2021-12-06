الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إليك أهم 4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني

إليك أهم 4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني
0

تواصل – وكالات:

أصبح الاحتيال الالكتروني، مشكلة تواجه الكثيرين عبر شبكة الإنترنت، وهناك عدة نصائح تساعدك في ألا تكون فريسة للتصيد الإلكتروني.

وجاءت النصائح حسب “سبوتنيك” على هذا النحو:

1 – تجنب مشاركة البيانات الشخصية:

ينبغي أن تكون حذرًا عند تلقي المكالمات، والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية، خاصة عبر الرسائل النصية أو الهاتف.

2 – عدم مشاركة بياناتك المصرفية:

تجنب عدم مشاركة البيانات الخاصة بحسابك أو المتعلقة برقم التعريف الشخصي، أو رموز الـ “OTP” و الـ   “CCV”، إضافة إلى عدم الضغط على الروابط التي لا تعرف عن هويتها شيئًا.

3- الحذر من العروض المغرية:

لأن الكثير من المحتالين، يستطيعون انتحال هويات العاملين في المؤسسات الرسمية، وخداع العملاء بجوائز وعروض غير حقيقية، مقابل مبالغ مادية.

4 – ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية:

تعتبر سرعة الاتصال بالشرطة، في حال تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، مهمة للغاية في الحد من مثل هذه الجرائم والعمل على معرفة مرتكبيها.

مواد ذات صلة

مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت

مختص: غياب رقابة الوالدين قد يعرض الأطفال للتحرش والاستدراج عبر الإنترنت

خبيرة اجتماعية: على الأهل تعليم الأبناء كيفية التعامل مع «الغرباء» عبر الإنترنت

خبيرة اجتماعية: على الأهل تعليم الأبناء كيفية التعامل مع «الغرباء» عبر الإنترنت

لأمان حسابك.. «البنوك» تُنبه لـ 3 خطوات لتأمين معاملاتك المالية عبر الإنترنت

لأمان حسابك.. «البنوك» تُنبه لـ 3 خطوات لتأمين معاملاتك المالية عبر الإنترنت

«نصف طن كوكايين».. شرطة دبي تطيح بتشكيل عصابي خطير

«نصف طن كوكايين».. شرطة دبي تطيح بتشكيل عصابي خطير

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة