إليك أهم 4 نصائح حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني

تواصل – وكالات:

أصبح الاحتيال الالكتروني، مشكلة تواجه الكثيرين عبر شبكة الإنترنت، وهناك عدة نصائح تساعدك في ألا تكون فريسة للتصيد الإلكتروني.

وجاءت النصائح حسب “سبوتنيك” على هذا النحو:

1 – تجنب مشاركة البيانات الشخصية:

ينبغي أن تكون حذرًا عند تلقي المكالمات، والرسائل النصية المشبوهة التي تطلب بياناتك الشخصية، خاصة عبر الرسائل النصية أو الهاتف.

2 – عدم مشاركة بياناتك المصرفية:

تجنب عدم مشاركة البيانات الخاصة بحسابك أو المتعلقة برقم التعريف الشخصي، أو رموز الـ “OTP” و الـ “CCV”، إضافة إلى عدم الضغط على الروابط التي لا تعرف عن هويتها شيئًا.

3- الحذر من العروض المغرية:

لأن الكثير من المحتالين، يستطيعون انتحال هويات العاملين في المؤسسات الرسمية، وخداع العملاء بجوائز وعروض غير حقيقية، مقابل مبالغ مادية.

4 – ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية:

تعتبر سرعة الاتصال بالشرطة، في حال تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق، مهمة للغاية في الحد من مثل هذه الجرائم والعمل على معرفة مرتكبيها.