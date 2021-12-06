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سعر كيلو الطماطم في لبنان يصل لـ190 ألف ليرة.. ماذا يحدث؟

سعر كيلو الطماطم في لبنان يصل لـ190 ألف ليرة.. ماذا يحدث؟
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تواصل – فريق التحرير:

تداول ناشطون لبنانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يظهر فيها السعر الذي يتم على أساسه بيع الطماطم في الأسواق، حيث وصل سعر الكيلوجرام داخل أحد المتاجر إلى نحو 190 ألف ليرة لبنانية.

كما نشر النشطاء عدة صور، توضح أيضًأ ارتفاع سعر الأرز، الذي ازداد مع صعود الدولار في السوق السوداء، حسب” لبنان 24″.

وتشير الصورة المتداولة إلى أن كيس الأرز “5 كجم”، أصبح يباع بـ180 ألف ليرة، في حين أنه كان يباع في السابق بـ13 ألف ليرة فقط.

وتكشف هذه الأسعار، عن مدى تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، الذين باتوا عاجزين عن شراء أبسط احتياجاتهم، في ظل الغلاء الفاحش.

وكانت أزمة اقتصادية ومالية عصفت بلبنان، ارتفعت معها أسعار السلع، خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، مما أدى إلى حالة من التردي في الأوضاع السياسية والاجتماعية والإقتصادية.

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