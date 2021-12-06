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محكمة تقضي بسجن رئيسة ميانمار المخلوعة 4 سنوات

محكمة تقضي بسجن رئيسة ميانمار المخلوعة 4 سنوات
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تواصل – وكالات:

قضت محكمة في ميانمار، اليوم، بسجن رئيسة البلاد المخلوعة، أونغ سان سو تشي أربع سنوات، في اتهامات بالتحريض وانتهاكات لقانون الكوارث الطبيعية.

كما قضت المحكمة، بنفس العقوبة على الرئيس المخلوع، وين مينت وذلك في أول أحكام تصدر بحق الرئيسين السابقين، اللذين قدما للمحاكمة بعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير، حسب، “رويترز”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، كانت قررت القيام بتحقيق خاص بها، حول اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت ضد الروهينجا، في عهد أونغ سان سو تشي.

ووصلت الأمور ذروتها، في 25 أغسطس 2017، عندما قام الجيش في ماينمار – الذي يعرف باسم التاتماداو – بشن حملة واسعة ضد مسلمي الروهينجا، وصفها محققون دوليون بانها كانت متعمدة ووحشية، مما أدى إلى هجرة ونزوح أكثر من 700 ألف شخص، إلى دولة بنغلاديش المجاورة.

كما وقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، ضد مسلمي إقليم آراكان، التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان، آنذاك بأنها تحمل جميع السمات المميزة لـ “نموذج التطهير العرقي”.

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