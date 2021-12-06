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زلزال يضرب شمال غربي إيران

زلزال يضرب شمال غربي إيران
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة، على مقياس ريختر، اليوم، محافظة أذربيجان، الواقعة شمال غربي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية، بجامعة طهران، أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب ضواحي مدينة آواجيق، بمحافظة أذربيجان الغربية، القريبة من الحدود التركية، وفق وكالة أنباء “إرنا”.

وأوضح المركز أن الزلزال، وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، مؤكدًا أنه لم ترد أية معلومات، عن سقوط ضحايا أو أضرار.

يذكر أن إيران تعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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