خبيرة تُحذر: تناول الموز قد يشكل خطورة على صحة هؤلاء

تواصل – وكالات:

قالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية: إن تناول الموز قد يشكل خطورة، لمن يعاني من مشكلات صحية، في الجهاز الهضمي.

وأوضحت خبيرة التغذية، أنه في حالة إلإصابة بأمراض معوية، من الأفضل الامتناع عن تناول الموز، مؤكدة أن الموز الناضج له تأثير ملين، لذلك في حالة اضطراب الأمعاء، يصبح الموز ضارًا، ويمكن أن يسبب الانتفاخ وكثرة الغازات، وفق “روسيا اليوم”.

في الوقت نفسه تؤكد الخبيرة، أن تناول الموز مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، لتقليل الحموضة، مشيرة إلى أن احتواء الموز الأخضر غير الناضج، على نسبة عالية من الصوديوم، يجعله مادة مدرة للبول.

وأضافت أن السعرات الحرارية، التي يعطيها الموز المجفف، تزداد بمقدار خمس مرات، مقارنة بالموز الطازج، وأن موزة واحدة، تعطي طاقة، تساعد على العمل البدني الشاق، لمدة ساعة.