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تقرير يكشف مفاجأة.. جنوب أفريقيا ليست البؤرة الأولى لمتحور أوميكرون

تقرير يكشف مفاجأة.. جنوب أفريقيا ليست البؤرة الأولى لمتحور أوميكرون
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مفاجأة، بشأن مكان أول ظهور لمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” الذي أثار قلق العالم.

وقال تقرير الصحيفة: إن أول ظهور لـ”أوميكرون” كان في حفل خاص بالرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم “إنيمي”، أقيم في مانهاتن بنيويورك، حضره قرابة 53 ألف شخص، وليس في جنوب إفريقيا كما أشيع، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف التقرير، أن الحدث الذي أقيم بين 19 و21 نوفمبر الماضي، شهد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن بينها بيتر ماكجين العامل في ميدان الرعاية الصحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فحص ماكجين في مينيسوتا أظهر وجود طفرات “أوميكرون” في الفيروس، أي أن المتحور ظهر في أمريكا قبل أن يبلغ عنه علماء في جنوب إفريقيا، حتى إن منظمة الصحة العالمية لم تكن قد أطلقت عليه اسمه الحالي.

وهكذا أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” بالولايات المتحدة في الثاني من ديسمبر، أي بعد أكثر من 10 أيام على فعالية “الإنيمي”.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن ماكجين قوله، إنه تواصل مع 30 شخصا كان معهم في نيويورك، وقد ثبتت إصابة نصفهم على الأقل بالفيروس التاجي، لكن لم تعلن السلطات فيما إذا كانوا التقطوا “أوميكرون”.

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