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فضيحة.. هذا ما عُثر عليه داخل البرلمان البريطاني

فضيحة.. هذا ما عُثر عليه داخل البرلمان البريطاني
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تواصل – وكالات:

أعرب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل، عن قلقه إزاء التقارير التي تشير إلى تعاطي المخدرات داخل البرلمان.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية، أنه من المقرر أن يثير السير ليندساي تقارير إساءة استخدام المخدرات داخل البرلمان مع الشرطة “كأولوية”.

ووصف ليندساي التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على آثار للكوكايين في مناطق بقصر وستمنستر التي لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا لمن لديهم تصاريح برلمانية، بأنها “مقلقة للغاية”، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال في بيان إنه يتوقع أن يشهد “تطبيقا كاملا وفعالا للقانون” على الكيان النيابي.

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