دراسة: أسعار تملك العقارات السكنية بالمملكة الأقل عالمياً خلال 2021

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كشفت دراسة حديثة، أن أسعار تملك المنازل في المملكة، تعتبر الأقل عالمياً خلال العام 2021، إذ قدرت إجمالي ما يدفعه المواطنون سنوياً لكل 100م2 بنحو 20,355 دولارًا، أي ما يعادل 76 ألف ريال.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة روفينج ميجاستور البريطانية، أنه مقارنةً بمتوسط الدخل السنوي الكامل، مع حساب الأرباح، يمكن للأسرة خلال أقل من 5 سنوات، شراء منزلها إذا ما تم استقطاع كامل الراتب، دون إنفاقه على الالتزامات الأخرى، حسب صحيفة” المدينة”.

وأوضح فريق البحث، أن الدراسة قامت على حساب متوسط تكلفة المتر المربع الواحد، في العقارات السكنية في 109 دولة حول العالم، للخروج بتكلفة المنازل التي تبدأ مساحاتها من 100 متر مربع في المتوسط، وذلك لتقديم صورة أكثر دقة عن القدرة الشرائية للمنازل.

وكانت وزارة الشؤون البلدية، عملت منذ سنوات، من خلال إيجاد عدد من الأنظمة والتشريعات، على خلق التوازن في سوق العقارات، لتعزيز موثوقية القطاع وحفظ حقوق كافة الأطراف، وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية، وتمكين الطلب بدعم القروض بنسبة 100%، وتسهيل الإجراءات عبر منصة «سكني» الإلكترونية.