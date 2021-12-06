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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.27 دولار للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 71.27 دولار للبرميل
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، اليوم، بعد قرار المملكة، رفع أسعار خامها المباع إلى آسيا وأمريكا، ومع وصول المحادثات غير المباشرة، مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، إلى طريق شبه مسدود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 1.39 دولار بما يعادل 0.2 % إلى 71.27 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 %  إلى 67.66 دولار للبرميل، حسب “رويترز”.

يأتي هذا بعد قرار المملكة أمس، زيادة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، إلى آسيا والولايات المتحدة، في يناير80 سنتا مقارنة بالشهر الماضي، إضافة إلى تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية، بعد توقف المحادثات غير المباشرة، بين واشنطن وطهران، بشأن الاتفاق النووي.

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