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اليوم.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية بزيارة سلطنة عمان

اليوم.. ولي العهد يبدأ جولة خليجية بزيارة سلطنة عمان
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وذلك قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تستضيفها الرياض، منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يستهل ولي العهد، جولته بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت “العربية. نت”.

ورحب ديوان البلاط السلطاني العماني، في بيان له، بزيارة ولي العهد، مؤكداً أنها تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة، التي تربط سلطنة عُمان والمملكة، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة، ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر يوليو من هذا العام .

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