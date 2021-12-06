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باحثة تكشف عن مفاجأة: «أوميكرون» قد يختفي لهذا السبب

باحثة تكشف عن مفاجأة: «أوميكرون» قد يختفي لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

رجحت الخبيرة حورية تجالي، أن يختفي المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” من تلقاء نفسه.

وأوضحت الباحثة، التي كانت ضمن الفريق، الذي اكتشف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، أن هذا الفيروس يحتوي على العديد من الطفرات، التي يعتبرها بعض العلماء غير مستقرة، وبالتالي قد يختفي، وفق “العربية”.

وأكدت في الوقت نفسه، ضرورة مراقبة السلاة الجديدة، لأنه من غير المعلوم كيف ستتفاعل تلك المتحورات الـ 32 مع بعضها، على صعيد نشر العدوى وقوة انتقالها.

وكان علماء في جنوب إفريقيا، أكدوا في دراسة، أن خطر تكرر الإصابة بكورونا، أعلى بثلاث مرات، مع “أوميكرون” مقارنة بالمتحورتين “بيتا” و”دلتا”.

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