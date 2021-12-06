خبيرة لقاحات تحذر: الوباء القادم سيكون أشد فتكاً وأكثر عدوى

تواصل – وكالات :

قالت عالمة اللقاحات في جامعة “أكسفورد” سارة غلبيرت: إن فيروس كورونا لن يكون هو المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا، محذرة من أن الوباء القادم الذي يمكن أن يظهر سيكون أكثر فتكا من “كوفيد 19”

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية فقد أضافت غلبيرت: “الوباء التالي قد يكون أسوأ من (كوفيد 19)، ويمكن أن يكون أكثر عدوى أو أكثر فتكا، أو الاثنين معا”.

وتابعت: “لا يوجد حتى الآن تمويل كاف للتأهب للأوبئة، ويجب ألا تضيع الإنجازات التي حققناها والمعرفة التي اكتسبناها من محنة كورونا”.

وفيما يتعلق بالمتحور “أوميكرون”، أوضحت عالمة اللقاحات: “يحتوي بروتين سبايك لهذا المتحور على طفرات معروفة بالفعل تزيد من قابلية انتقال الفيروس، لكن هناك تغييرات إضافية قد تعني أن الأجسام المضادة التي تولدها اللقاحات أو تلك الناشئة عن طريق العدوى بمتغيرات أخرى، قد تكون أقل فعالية في منع العدوى بأوميكرون”.

وتابعت: “إلى أن نعرف المزيد يجب أن نكون حذرين، ونتخذ خطوات لإبطاء انتشار هذا المتحور الجديد”.