دراسة تحذر من استعمال المواد البلاستيكية: تُسبب هذه الأمراض

تواصل – وكالات:

أثبتت دراسة حديثة، أن التعرض للمواد البلاستيكية، له دور في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

ونقل موقع “ذا إيرث”، عن باحثين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، تأكيدهم أن مواد مثل “بيسفينول أ” والفثالات، قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.

وأجرى فريق البحث، تجاربه على الفئران حيث عرضوها لمواد كيميائية خطرة، وتحديدا مادة الفثالات، وهي مادة كيميائية تستخدم في تعزيز صلابة البلاستيك، ترتبط بمستويات أعلى من مستويات الكوليسترول في بلازما الدم، وفق “سبوتنيك”.

وأكدت الدراسة، تأثير المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، على ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، التي تحدد العلاقة بين التعرض لمادة “DCHP”، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وأمراض القلب، مما يشكل تهديدًا على صحة الإنسان، وينبه إلى التركيز على القضايا البيئية والصحية.