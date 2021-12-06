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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية
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تواصل – وكالات:

أصيب فلسطيني، فجر اليوم،  برصاص الاحتلال، عقب تنفيذه عملية دهس على حاجز “جبارة”، غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وذكرت قناة “كان”، أن شابًا فلسطينيًا أصيب بجراح حرجة، برصاص أحد حراس الأمن، عقب تنفيذه عملية دهس، أدت إلى إصابة أحد عناصر الاحتلال، بجراح خطيرة، وفق “سبوتنيك”.

وأضافت القناة، أنه تم نقل حارس الأمن إلى مشفى “تل هشومير” لتلقيّ العلاج، وأن إصابته تتركز في الأطراف والصدر والرأس، فيما تم نقل منفذ عملية الدهس، إلى مستشفى “مئير” في كفار سابا.

وأوضحت أن الفلسطيني منفذ عملية الدهس، استقل سيارة من نوع “كايا” تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز، ودهس عنصر الأمن.

وعززت قوات الاحتلال، من تواجدها الأمني في منطقة الحاجز، وباشرت عمليات بحث في المكان، والتدقيق في هويات السيارات القريبة من المنطقة.

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