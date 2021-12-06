توقعات الطقس.. سحب ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – فريق النحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-35 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 12-38 كم/ساعة وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.