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لا تحتاج للشحن.. «Superbe » ساعة ذكية فريدة من نوعها

لا تحتاج للشحن.. «Superbe » ساعة ذكية فريدة من نوعها
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تواصل – وكالات:

تتميز الساعة Nowa Superbe التي سيتم طرحها في الأسواق قريبا، بمميزات فريدة من نوعها، حيث لا تحتاج إلى الشحن وتعمل ببطارية CR2025 التي تدوم لفترة طويلة جدا.

وتعتبر الساعة مع مقاومة للماء أيضًا، مما يسمح بارتدائها في صالة الألعاب الرياضية أو تحت المطر، تمامًا مثل أي ساعة يد جيدة، بحسب موقع يانكو ديزاين.

ويبلغ سمك الساعة أقل من 10 مم، وتعتبر ساعة Superbe أنحف من معظم الساعات الذكية أيضًا، وتأتي مع زجاج معدني مغطى بطبقة من الياقوت، وتأتي بستة ألوان مختلفة.

وتم أيضا إصدار تطبيق NOWA Watch مؤخرًا على متجر غوغل بلاي، وسيكون متاحاً للتنزيل على متجر أبل قبل أغسطس.

 

 

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