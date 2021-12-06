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لعدم العودة إلى الجريمة.. بدء برنامج تأهيل نزلاء السجن لأول مرة (تفاصيل)

لعدم العودة إلى الجريمة.. بدء برنامج تأهيل نزلاء السجن لأول مرة (تفاصيل)
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت المديرية العامة للسجون، في تنفيذ برامج لتأهيل من دخل السجن لأول مرة من النزلاء، لعدم عودتهم إلى الجريمة، من خلال تشغيل عدد من المراكز التأهيلية التخصصية في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار أهداف الخطة الإستراتيجية للمديرية لتقليل نسبة العودة إلى الجريمة والتي تشمل (مركز فجر ومركز إشراقة ومركز ثقة).

ويعمل مركز ” فجر ” التأهيلي على أسس علمية تعد الأولى من نوعها في التأهيل الإصلاحي في المؤسسات العقابية، لمعالجة ظاهرة العودة إلى الجريمة، بواسطة فريق عمل مؤهل أكاديميا وعلميا.

ويستهدف المركز من دخل السجن لأول مرة من النزلاء، بهدف دعمهم وتجنيبهم صدمة السجن والآثار السلوكية والنفسية والأسرية والاجتماعية التي قد تلحق بهم.

ويسهم مركز ” إشراقة ” التأهيلي في تعديل سلوك المستفيدين المحكومين بإدمان المخدرات من النزلاء، ومساعدتهم على التعافي النفسي والبدني، من خلال البرامج العلاجية التأهيلية والنفسية والاجتماعية، والتي تقوم على أسلوب علمي ومنهجي يبعث الثقة ويزرع الانضباط والجدية، كما يزود المستفيدين بمهارات التخطيط المستقبلي.

ويعمل مركز ” ثقة ” إلى تهيئة النزيل الذي تبقى على محكوميته سنة فأقل، لإعادة اندماجه في المجتمع، وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل الإفراج عنه، وفق برامج الرعاية اللاحقة على عدة مراحل، تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف.

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