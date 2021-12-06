صلوها تحت المطر.. معلمة بريطانية تمنع طلابا مسلمين من الصلاة داخل المدرسة

تواصل- فريق التحرير

في واقعة أثارت غضبا في بريطانيا، بسبب منع معلمة لعدد من الطلاب المسلمين بتأدية الصلاة داخل غرفة في المدرسة، حيث اضطرت الأخيرة إلى الاعتذار الرسمي عن الواقعة.

وفي تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المعلمة قطعت صلاتهم ومنعتهم من تأديتها داخل إحدى الغرف بأكاديمية أولدهام البريطانية.

وكان الطلاب يؤدون الصلاة في جماعة داخل الغرفة، قبل أن تقوم بقطعها عليهم وطردهم من الغرفة، حيث خرج الطلاب وأقاموها تحت المطر.

وبعد انتشار المقطع الذي وثق اللحظة، قامت المدرسة بالاعتذار قائلة:” تقدم الأكاديمية خالص اعتذارها، وهذه التعددية هي فخر لنا، ولن نجبر أحد على الصلاة خارجا”.