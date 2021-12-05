بيان عاجل من جمعية المحامين في الكويت بشأن فيديو أثار ضجة كبيرة

تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو لمجموعة من الشباب في الكويت، متنكرين في ملامح غريبة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الفيديو الذي أُطلق عليه “فتاة الشياطين”.

وما استدعى رد جمعية المحامين في الكويت، خروج إحدى المشاركات في الفيديو بالتعليق عليه بـ”جمعية المحامين الكويتية” وتقول فيه “اليوم آخر يوم في معرض تعالوا استانسو.. بوثنا رسم ولوحات وعدسات ومسوين كلنا قروب شياطين”.

وأكدت جمعية المحامين عدم علاقتها بهذا المقطع، معلنة احتفاظها بحقها القانوني في الرجوع على كل من يسيء إليها.

وأفادت صحيفة “الراي” بأن المقطع الذي أثار موجة انتقادات واسعة، تم تصويره في معرض خارجي يتضمن (بوثات) في جمعية المرشدات الكويتية، الملاصقة لجمعية المحامين.

من جهته، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إن الجمعية عريقة وتعرف قيم مجتمعنا، ولا يمكن أن تستقبل شياطين وانحطاطا فنيا رخيصا وأنشطة تخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاق منهجنا الديني”.