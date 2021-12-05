مصر تترجم القرآن الكريم للعبرية.. تعرف على السبب

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قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها تخطط للتصدي لنسخ القرآن المغلوطة الصادرة حتى اليوم باللغة العبرية من خلال إصدار نسخة معتمدة باللغة العبرية.

وقال وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة، إن الهدف من هذا المشروع “توصيل المعنى من خلال اللغة العبرية وليس ترجمة آيات القرآن نفسها، لأن القرآن الكريم لا يقرأ ولا ينطق إلا باللغة العربية التي أُنزل بها”.

وتابع وزير الأوقاف أنه سيتم الاعتماد في ذلك المشروع على لجنة متخصصة من أساتذة كبار بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى.

وأضاف يأتي ذلك بهدف الوصول إلى دقة في الترجمة تليق بمكانة القرآن الكريم، مضيفا أن “وزارة الأوقاف تتيح في إصداراتها على نسخ مترجمة على الإنترنت.

وتابع مختار جمعة أن الوزارة تتيح أيضا نسخ مطبوعة لمن يريد معرفة التفسير الصحيح من دون تحريف أو معلومات مغلوطة”.