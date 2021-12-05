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مستشار تربوي يطالب بإلغاء التعليم «عن بُعد» للمرحلة الابتدائية ويكشف السبب

مستشار تربوي يطالب بإلغاء التعليم «عن بُعد» للمرحلة الابتدائية ويكشف السبب
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تواصل- فريق التحرير:

اعتبر المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، أن التعليم “عن بُعد” لا يصلح لطلاب المرحلة الابتدائية لأنه ينقصهم مهارات عديدة، مثل القراءة والكتابة التي تحتاج إلى التواصل والتفاعل مع المعلم.

وأضاف “لحمادي” في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن التعليم حضورياً له أهمية كبرى لدى الطلاب، مع ضرورة تطبيق الاحترازات، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد “الحمادي” على دور الوالدين في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الأبناء، لتعويض المعلم ، مطالباً من وزارة التعليم إعادة النظر في موضوع التعليم “عن بُعد” بالمرحلة الابتدائية.

 

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