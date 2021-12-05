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ما حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم؟ «الخضير» يجيب

ما حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم؟ «الخضير» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الانشغال بكسب المعيشة عن طلب العلم.

جاء ذلك في رد على سؤال شاب قال فيه: “أنا متفرغ لطلب العلم، وفي الفترة الأخيرة عُرِض عليَّ عمل سيستغل معظم وقتي ويشغلني عن طلب العلم، فأرجو توجيهكم -حفظكم الله-.

ورد الشيخ الخضير بقوله، نعم، ببيت من الشعر للشيخ حافظ الحكمي:

يا طالب العلم لا تبغي به بدلًا.. فقد ظفرتَ وربِّ اللَّوحِ والقلمِ

وأضاف الشيخ الخضير “الإنسان إذا كان يطلب العلم وفتح له في هذا الباب ومشى في طريقه لا يعوقه عنه عائق، ما لم يضطر إلى ذلك، فإذا اضطر إلى الكسب من أجل أن يعفَّ نفسه عن تكفف الناس وذلِّ سؤالهم فإنه يعمل لدنياه بقدر ما يغنيه عن الناس، والله -جل وعلا- يقول: {وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: ٧٧]، من أجل إعانته على تحقيق الهدف الذي خُلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-، والعبودية إنما تتم وتكمل بالعلم؛ ليَعبد الله على بصيرة.

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