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«المسكوت عنه في انفجار نطنز» فضيحة لدفاعات إيران الجوية.. ماذا حدث

«المسكوت عنه في انفجار نطنز» فضيحة لدفاعات إيران الجوية.. ماذا حدث
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تواصل- فريق التحرير

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طائرات استطلاع مسيّرة اخترقت أجواء إيران، حيث فشلت منظومات الدفاع الجوي في إسقاطها.

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية، فإن أكثر من خمسة طائرات استطلاع مسيرة اخترقت الأجواء الإيرانية، وفشلت منظومة صواريخ «باور 373» الإيرانية، ومنظومة صواريخ «إس – 300» الروسية في إسقاط ها.

وأضافت أن الطائرات المسيرة كانت في مهمة تجسس واستطلاع لمنشأة نطنز النووية والمواقع العسكرية المحيطة بها.

وفي التفاصيل أيضا، فإن طائرات التجسس المسيرة استمرت في التحليق في سماء منشأة نطنز أكثر من 40 دقيقة، دون أن يتم إسقاط أي منها.

كما كشفت المصادر أنه بعد فشل منظومات الدفاع الجوي في إسقاط الطائرات المسيرة، استخدمت القوة الجوية في الحرس الثوري منظومات التشويش في أجواء «نطنز»، وعلى إثر ذلك، انقطعت الاتصالات وشبكة الإنترنت في مناطق واسعة.

ونوهت المصادر أن فشل «إس – 300» في استهداف الطائرات المسيرة عائد إلى أن روسيا لم تسلّم إيران جميع أجزاء المنظومة.

يأتي هذا وسط تضارب بشأن الانفجار الذي حدث في مدينة نطنز بأصفهان وسط إيران، أمس الأول.

 

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