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شاهد.. جولات مفاجئة لـ«بلدي الرياض» تغلق مصانع بلاستيك مخالفة

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تواصل- فريق التحرير:

نظم مجلس بلدي الرياض جولات تفقدية مفاجئة، على عدد من مصانع البلاستيك بصناعية الشفا جنوب الرياض، بناءً على شكاوى من سكان مخطط المزيني لتأثرهم بانبعاثات عوادم المصانع ليلًا.
وقاد الحملة رئيس بلدية الرياض خالد العريدي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، والتي أسفرت عن إغلاق عدد من المصانع المخالفة والتي يعمل الموظفين فيها في ظروف غير آدمية من أماكن للإيواء فضلًا عن وجود عمال مخالفين لأنظمة الإقامة.
وصرّح  العريدي، خلال الجولة التفقدية، أن زيارة بلدي الرياض لمصانع البلاستيك بصناعية الشفا جنوب الرياض، بمشاركة الجهات المعنية بناء على شكاوى سكان مخطط المزيني، حول انبعاثات عوادم مصانع البلاستيك في الليل كونهم لا يستطيعون النوم.
وأضاف :” اتضح صحة مثل هذه الشكاوي وتأثر سكان المنطقة التي تبعد منازلهم شارع عن المصانع”، مضيفًا أن من العاملين في المصانع عمالة مخالفة لا تملك إقامة سارية.
وأوضح أن ” المشكلة متكررة وتبذل أمانة الرياض جهدها لإغلاق المصانع المخالفة”، مشددًا في الوقت ذاته أنهم :” في حاجة إلى دعم الجهات الأمنية والاحتياج إلى تكامل الجهود لتنظيم حملة تنهي المخالفات والعمالة غير النظامية”.

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