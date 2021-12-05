بعد استقالته.. جورج قرداحي يسلم  وزارة الإعلام ويغادر منصبه على الهواء مباشرة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

نقلت وسائل إعلام لبناينية عبر الهواء مباشرة، مساء اليوم، تسلم وتسليم لوزارة الإعلام بين الوزيرين جورج قرداحي وعباس الحلبي.

وكان الوزير المستقيل جورج قرداحي قد ظهر عبر قناة “الجديد” ضمن برنامج “وهلق شو” الذي يُقدمه الإعلامي جورج صليبي.

كما أطلّ أيضاً الحلبي في البرنامج نفسه، باعتبار أنه تم تكليفه بتولي وزارة الإعلام بالوكالة بعد استقالة قرداحي.

وبحسب ما تم بثه فقد طلب الإعلامي من الوزيرين إقامة التسلم والتسليم بين الوزيرين، وقد قال قرداحي عن الحلبي: “أحبه واحترمه وأنا متأكد أنه سيستطيع إدارة وزارة الإعلام.. الوزارة تكبر بك أيها القاضي النبيل”.

من جانبه قال الوزير عباس الحلبي: “أستاذ جورج أنت صديقنا.. الظرف صعب وأنا في موقع محرج إلى حدّ ما.. لحظة إبلاغي بصدور مرسوم تكليفي بتولي مهام وزارة الإعلام اتصلت بك فورا”.

يأتي هذا عقب تقديم جورج قرداحي استقالته أمس الأول الجمعة، ذولك بعد أن أدخل لبنان في أزمة دبلوماسية بسبب إساءته للمملكة ودول الخليج.