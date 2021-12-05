تشمل الحج والعمرة.. «الصحة»: تحديث تعريف حالة «محصن» للقادمين للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، تحديث تعريف معايير حالة “محصن” للقادمين للمملكة لغرض الزيارة بما في ذلك الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه بدءا من 1ديسمير الحالي ستكون حالة محصن لمن تلقى جرعتين من لقاحات ساينوفارم، وساينوفاك، وكوفاكسين.

وتابعت الوزارة “أنه اعتبارًا من 1 يناير المقبل، ستكون حالة محصن لمن تلقى جرعتين من لقاح سبوتيك”.

وأضافت وزارة الصحة، أن يشمل اللقاحات التي تم اعتمادها سابقا جرعتان من لقاحات”فايزر وموديرنا، واسترازينيكا”، ولقاح جانسن جرعة واحدة بعد مضي 14 يوما من الحصول على الجرعة”.

كما اشترطت الصحة ما يلي:

1- نتيجة فحص سلبية بعد 48 ساعة من الوصول

2- حجر مؤسسي لمدة 3 أيام