«الأرصاد» تُحذر من 8 ساعات قادمة.. ماذا سيحدث؟

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يعم معظم أنحاء الممكلة ضباب يؤدي إلى تدني الرؤية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الثامنة صباحًا، وهو ما يستوجب التحذير لقائدي المركبات على الطرق السريعة، لعدم تخطي السرعات المقررة والحذر في القيادة.

وأفاد حساب المركز الوطني، عبر حسبه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن الضباب سيكون على” منطقة مكة المكرمة، أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، قيا، ميسان”.

وأضاف :” يتوقع بمشيئة الله ضباب.. التأثيرات المصاحبة تدني في مدى الرؤية”.

كما توقع أن يكون الضباب على :” منطقة عسير، أبها، الحرجة، النماص، تليومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب”.

وكذلك على :” المنطقة الشرقية، الأحساء، البطحاء، الجبيل، الخبر، الدمام، الان، العديد، القطيف، بقيق، حرض، خريص، رأس تنورة، سلوى”.

كما سيكون على منطقة :” مكة المكرمة، الشعيبة، القنفزة، الليث، المظيلف، بحرة، ثول، جدة، رابغ”.

بالإضافة إلى منطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، والمدينة المنورة،والباحة.

فيما توقَّع حساب “طقس العرب” على “تويتر”، انخفاضًا واضحًا على درجات الحرارة شمال المملكة وصولًا لحائل.

وقال:” يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة شمال المملكة وصولًا لحائل ليصبح الطقس باردًا نسبيًا بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة شرق ووسط المملكة لتصبح الأجواء دافئة بينما تبقى حارة نسبيًا على سواحل البحر الأحمر”.