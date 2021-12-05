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توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن الإجراءات الاحترازية في المساجد

توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن الإجراءات الاحترازية في المساجد
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تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد على أهمية العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في المساجد، ولبس الكمامات، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا وتحوراته.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تتابع باستمرار كل ما يرد إليها من تعليمات من الجهات المعنية التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها، مهيبة بالأئمة والخطباء إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الصحة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وصحة المصلين.

ودعت الشؤون الإسلامية، في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق التعليمات من المصلين أو منسوبي المساجد إلى الإبلاغ عن طريق مركز خدمات المستفيدين بالوزارة 1933.

 

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