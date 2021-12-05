بعد تقديم لائحة اتهام في النيابة ضده.. المتهم بالتحرش بزوجة «نتنياهو» يكشف مفاجأة

تواصل- وكالات:

قرر رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، خوض معركة قضائية ضد معارض بارز بتهمة التحرش بزوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي بطريقة “غير لائقة”.

وقدم قسم الأمن السيبراني في النيابة الاحتلال العامة، أمس الأحد، لائحة اتهام ضد ناشط يساري يدعى “بوعاز دروري” (55 عاما)، بعد كتابته تغريدة على حسابه بـ”فيسبوك” عام 2019 تحمل تصريحا جنسيا ضد زوجة نتنياهو.

وأشارت النيابة في لائحة الاتهام إلى أن “دروري” كان لديه نحو ألف متابع رأوا بشكل مباشر تغريداته، وأن تلك التغريدة تلقت 22 إعجابا و23 تعليقا وثماني إعادة تغريد.

وفي تعليقه على تحريك دعوى ضده من قبل “نتنياهو” اعتبر المتهم بالتحرش أن ذلك “انتقام سياسي”.

وقال “دروري”، في حديث للإذاعة -103FM التابعة لصحيفة “معاريف”: “هذا انتقام سياسي. والشرطة سبق ورأت أنه لا يوجد أي خطر مني وإلا لكانوا قد اتخذوا إجراءات بالفعل”.

وأضاف: “أنا لا أمثل خطرا على أحد.. ولا أنوي أن أثير جدلا من مزحة نشرتها في تغريدة محمية (لا يراها إلا المتابعون فقط) إذا أرادت النيابة الذهاب إلى المحكمة والبدء في جلسة استماع حول ما إذا كانت طريقة ممارسة -(فعل مخل)- كما وصفتها هي أمر إجرامي – فليفعلوا ذلك رجاء..لا أعتقد أن ذلك سيحدث وسأطلب أيضا التحقيق مع المشتكي بالطبع”.

كما انتقد “دروري”، رئيس وزراء الاحتلال السابق، مشيرًا أنه هو المسؤول عن “إحراج زوجته”، عبر رفع التغريدة مجددا، مضيفا “هل أهنت زوجته؟ لا. ما قلته كان في منتدى مغلق وبتغريدة محمية، فقط من أردت أن يراها، وصلته بطريقة ما”.

وقال المتهم بالتحرش الجنسي إن الدعوى المرفوعة ضده ليست المحاولة الأولى لإلحاق الأذى به: “لقد بدأت الكتابة عن نتنياهو منذ سنوات عديدة على الفيسبوك.. ومنذ سنوات وهم يحاولون أن يلحقوا بي تهمة التشهير، لكني أذكى منهم بكثير، وأنوي الخروج من هذه القضية مع تعويض منهم”.