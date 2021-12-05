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معاد للإسلام والمهاجرين.. اشتباكات بأول تجمع انتخابي لمرشح رئاسي فرنسي

معاد للإسلام والمهاجرين.. اشتباكات بأول تجمع انتخابي لمرشح رئاسي فرنسي
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تواصل – وكالات:

اشتباكات عنيفة وإصابات شهدها تجمع انتخابي عقده المرشح الفرنسي إريك زمور، حيث تعرض نشطاء مناهضون للعنصرية للضرب، بعد أيام من إعلان ترشحه الذي سلط فيه الضوء على آرائه المتطرفة والعنصرية المعادية للمهاجرين والإسلام.

وقال زمور (63 عاما) الذي أدين عدة مرات على خطاب الكراهية، أن شعار حملته هو “المستحيل ليس فرنسيا” المقتبس من كلام نابليون بونابرت.

وتابع : “ما هو على المحك هائل.. إذا فزت في هذه الانتخابات، فلن يكون هناك مجرد تغيير سياسي آخر، ولكن بداية استعادة أجمل بلد في العالم”، بينما ردد أنصاره في التجمع النشيد الوطني لفرنسا، وهتفوا “زمور، الرئيس!، و”سوف نفوز!”، ملوحين بالعلم الفرنسي.

وأشار شهود عيان إلى أن بعض النشطاء كانوا يرتدون ملابس سوداء مكتوبا عليها عبارة “لا للعنصرية” تعرضوا للضرب على يد أشخاص في التجمع وبعضهم تعرض لإصابات.

كما تم إخراجهم بوحشية من المكان، فيما تواصلت الاشتباكات بين نشطاء مناهضين للعنصرية وحراس الأمن.

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