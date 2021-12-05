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وكالة الأنباء السودانية: رسالة من سمو ولي العهد لـ «حمدوك»

وكالة الأنباء السودانية: رسالة من سمو ولي العهد لـ «حمدوك»
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تواصل- وكالات:

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تسلم اليوم الأحد، رسالة شفهية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، تتعلق بموقف المملكة الثابت والداعم للشعب السوداني واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال “حمدوك” بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء السوداني سفير المملكة في الخرطوم علي حسن بن جعفر.

من جانبه، أكد سفير المملكة لدى السودان، استعداد المملكة لاستئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يخدم استقرار وازدهار شعبيهما.

وكانت المملكة رحبت، مؤخرا باتفاق الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مؤكدة أن الاتفاق يحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

 

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