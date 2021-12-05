الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تؤثر التأمينات على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

هل تؤثر التأمينات على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية إدخال الراتب كاملا، في حالة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على سؤال مواطن ورد فيه: “هل الضمان يحسب راتب الموظف مع تأمينات أو بدون؟

وردت حساب العناية بالعملاء بقوله “لا بد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة”.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وقالت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

مواد ذات صلة

الموارد البشرية: 6 خطوات للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان

الموارد البشرية: 6 خطوات للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان

شركات تُجبر النساء على خلع الحجاب.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

شركات تُجبر النساء على خلع الحجاب.. و«الموارد البشرية» تتفاعل

هل يمكن للعاطل عن العمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

هل يمكن للعاطل عن العمل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

«الموارد البشرية»: 4 مزايا للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

«الموارد البشرية»: 4 مزايا للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>