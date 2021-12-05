هل تؤثر التأمينات على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية إدخال الراتب كاملا، في حالة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على سؤال مواطن ورد فيه: “هل الضمان يحسب راتب الموظف مع تأمينات أو بدون؟

وردت حساب العناية بالعملاء بقوله “لا بد من إدخال الراتب بشكل كامل، ويؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل ويستثنى منها إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة”.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

وقالت الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.