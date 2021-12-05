حاول طرد الثعابين عن منزله الفخم باستخدام «الفحم» فكانت النتيجة كارثية

تواصل- وكالات:

انقلبت محاولة من صاحب منزل فخم يتخطى ثمنه 2 مليون دولار؛ لإبعاد الثعابين والأفاعي عن منزله باستخدام “الفحم” إلى كارثة حقيقية وكابوس له بعد أن أصبح المنزل “كومة من الرماد”.

صاحب المنزل في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، تجاوزت خسائره المليون دولار بعد أن جاءت خطة مكافحة الآفات القائمة على الفحم بنتائج عكسية، حيث حاول المالك استخدام دخان الفحم لمحاربة الثعابين في المنزل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن صاحب منزل في ولاية ماريلاند حاول كبح غزو الأفاعي عن كطريق الدخان، إلا أن العملية تحولت إلى كابوس وخسر الرجل منزله الذي اشتراه بـ1.8 مليون دولار.

وأبلغ مسؤولو الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة مونتغومري عن الحريق مباشرة بعد وقوعه في 23 نوفمبر، ووصفوا الحريق بالهائل.

وأشاروا إلى أن ألسنة اللهب حولت المنزل الكبير المكون من طابقين كومة من الرماد.

ويقول أحد المسؤولين إن حوالي 75 من رجال الإطفاء استجابوا لبلاغات قدمت لهم عن اشتعال النيران في منزل بشكل ضخم للغاية.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنه يُعتقد أن مصدر الحرارة وهو الفحم كان قريبا جدا من المواد القابلة للاحتراق، مما ساهم في اشتعال النيران.