الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

15 ولاية أمريكية تسجل إصابات بمتحور «أوميكرون»

15 ولاية أمريكية تسجل إصابات بمتحور «أوميكرون»
0

تواصل- فريق التحرير

يواصل متحور أوميكرون انتشاره في عدد من بلدان العالم، حيث أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ، تسجيل إصابات بمتحور “أوميكرون” في 15 ولاية أمريكية.

ونقلت عنها وسائل إعلام أمريكية أن السلالة “دلتا” ما زالت تمثل غالبية حالات فيروس كورونا، على مستوى الولايات المتحدة.

وكانت ولاية نيويورك أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8 حالات.

كما أعلنت مفوضة الصحة في إيجاز صحفي أن متحور “أوميكرون” موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي.

 

مواد ذات صلة

«فاوتشي» يكشف مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون

«فاوتشي» يكشف مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون

ألمانيا تصنف دولة عربية منطقة عالية الخطورة.. لهذا السبب

ألمانيا تصنف دولة عربية منطقة عالية الخطورة.. لهذا السبب

قرار عاجل من دولة أوروبية بعد تزايد الإصابات بـ«أوميكرون»

قرار عاجل من دولة أوروبية بعد تزايد الإصابات بـ«أوميكرون»

اكتشاف حالات جديدة.. متحور «أوميكرون» في إحدى الولايات الأمريكية

اكتشاف حالات جديدة.. متحور «أوميكرون» في إحدى الولايات الأمريكية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>