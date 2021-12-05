15 ولاية أمريكية تسجل إصابات بمتحور «أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير

يواصل متحور أوميكرون انتشاره في عدد من بلدان العالم، حيث أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية ، تسجيل إصابات بمتحور “أوميكرون” في 15 ولاية أمريكية.

ونقلت عنها وسائل إعلام أمريكية أن السلالة “دلتا” ما زالت تمثل غالبية حالات فيروس كورونا، على مستوى الولايات المتحدة.

وكانت ولاية نيويورك أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8 حالات.

كما أعلنت مفوضة الصحة في إيجاز صحفي أن متحور “أوميكرون” موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي.