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عروس مصرية تقفز من الطابق الثالث بعد 24 ساعة من زواجها والسبب صادم

عروس مصرية تقفز من الطابق الثالث بعد 24 ساعة من زواجها والسبب صادم
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تواصل- فريق التحرير:

اهتزت إحدى قرى محافظة الجيزة بمصر، على واقعة محاولة عروس التخلص من حياتها بعد أقل من 24 ساعة على زواجها وانتهاء حفل الزفاف، حيث قفزت من الطابق الثالث من المنزل محاولة الانتحار، إلا أنها أصيبت بإصابات بالغة نُقلت على إثرها للمستشفى.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحف مصرية، فإن أهل العروس حضروا إلى منزل الزوجية للاطمئنان عليها ومباركة زواجهما، وتركت العروس أسرتها مع زوجها الذي يبلغ من العمر 40 سنة بدعوى تجهيز العصير لهم، وفوجئت الأسرة بعد لحظات بصوت ارتطام جسم بالأرض.

وصُدم الأهالي بما حدث، ونقلوها على الفور إلى المستشفى، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن عروسًا عمرها 16 سنة شرعت في الانتحار بعد 24 ساعة من زواجها، وذلك بسبب إجبارها على الزواج من شخص أكبر منها بـ 24 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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