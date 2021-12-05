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الأمن العام ينشر عقوبة المنشأة التي تُشغّل وافدين مخالفين للأنظمة

الأمن العام ينشر عقوبة المنشأة التي تُشغّل وافدين مخالفين للأنظمة
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تواصل- فريق التحرير:

كشف حساب “الأمن العام” عن عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

وقال “الأمن العام” في منشور له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن :” المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها معرضة للعقوبات التالية:

– غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

– الحرمان من الاستخدام مدة تصل لخمس سنوات

– التشهير

– السجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدا

وأوضح “الأمن العام”، أن تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، ناشرًا أرقام للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

 

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