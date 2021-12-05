حريق ضخم بمستشفى شهير في مصر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد إحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، صباح اليوم الأحد، حريقا ضخما استمر لعدة ساعات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، نشوب الحريق في الطابق الذي يتواجد فيه مستشفى “المركز الطبي في سموحة”، بالكامل، وهرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الموقف قبل أن يمتد الحريق إلى مبان مجاورة.

كما باشرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية إخماد الحريق حيث تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد طوابق المركز الطبي بمنطقة سموحة دون وقوع إصابات”.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربي، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وإخلاء المكان من المرضى حرصا على سلامتهم.