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الكويت تعلن ضبط ألعاب أطفال.. ما علاقتها بـ«المثليين جنسيًا»

الكويت تعلن ضبط ألعاب أطفال.. ما علاقتها بـ«المثليين جنسيًا»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن ضبط عدد من ألعاب الأطفال وتم تحرير 8 محاضر مخالفة، وذلك بسبب ترويجها لعلم “المثليين جنسيًا”.

وقال وزير التجارة والصناعة عبد الله السلمان ، إنه يتم تحرير مخالفة في حال تم ضبط بضائع تخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن “هناك قانونا كويتيا يحدد الشروط العامة للسلع والخدمات التي يتم تداولها، ومن بينها أن تكون مباحة شرعا، وفقا للشريعة الإسلامية”.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية”، أضاف “السلمان”، أنه “عند ضبط السلطات المختصة في البلاد بضائع مخالفة للشريعة يتم سحب عينة واحدة مع المحضر ويتم التحفظ على بقية العينات عند المحل المخالف وتحول تلك المحاضر إلى النيابة التجارية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

وردا على سؤال: هل خالفتم تجارا أو موردين لاستيرادهم البضائع المشار اليها، ومع ذلك كرروا المخالفة؟ قال إن “المخالفين الذين تم ضبط بضائعهم على أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لم يكرروا المخالفة”.

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