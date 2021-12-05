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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«المياه الوطنية» تنشر روابط فرص التدريب التعاوني في 4 مدن

«المياه الوطنية» تنشر روابط فرص التدريب التعاوني في 4 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وطريقة الإعلان عن الفرص المتاحة للتدريب التعاوني للعام الجاري 2021م.

وقال في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على سؤال مغرد قال فيه: “هل يوجد تدريب تعاوني للترم الثاني؟”.

وأضافت أنه تم الإعلان عن الفرص المتاحة لـ “التدريب التعاوني” لعام 2021م في موقع لينكد إن ((Linked Inمن خلال الروابط التالية:

(مدينة الرياض): https://linkedin.com/jobs/view/2575572693

مدن: (جدة ، مكة المكرمة، الطائف) : https://linkedin.com/jobs/view/2575573860

 

 

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