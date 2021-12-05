«المياه الوطنية» تنشر روابط فرص التدريب التعاوني في 4 مدن

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أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وطريقة الإعلان عن الفرص المتاحة للتدريب التعاوني للعام الجاري 2021م.

وقال في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على سؤال مغرد قال فيه: “هل يوجد تدريب تعاوني للترم الثاني؟”.

وأضافت أنه تم الإعلان عن الفرص المتاحة لـ “التدريب التعاوني” لعام 2021م في موقع لينكد إن ((Linked Inمن خلال الروابط التالية:

(مدينة الرياض): https://linkedin.com/jobs/view/2575572693

مدن: (جدة ، مكة المكرمة، الطائف) : https://linkedin.com/jobs/view/2575573860