«المياه الوطنية» تنشر روابط فرص التدريب التعاوني في 4 مدن

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وطريقة الإعلان عن الفرص المتاحة للتدريب التعاوني للعام الجاري 2021م.
وقال في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على سؤال مغرد قال فيه: “هل يوجد تدريب تعاوني للترم الثاني؟”.
وأضافت أنه تم الإعلان عن الفرص المتاحة لـ “التدريب التعاوني” لعام 2021م في موقع لينكد إن ((Linked Inمن خلال الروابط التالية:
(مدينة الرياض): https://linkedin.com/jobs/view/2575572693
مدن: (جدة ، مكة المكرمة، الطائف) : https://linkedin.com/jobs/view/2575573860
عميلنا العزيز،،
تم الإعلان عن الفرص المتاحة لـ "التدريب التعاوني" لعام 2021م في موقع لينكد إن ((Linked Inمن خلال الروابط التالية:
(مدينة الرياض):https://t.co/VkXRh69Dgv
مدن: (جدة ، مكة المكرمة، الطائف) :https://t.co/5KwZU95sos
شكرًا لمرورك..
ع.د
— العناية بالعملاء (@NWCcare)December 5, 2021