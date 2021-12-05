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مشهد يحبس الأنفاس .. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)

مشهد يحبس الأنفاس .. سرب من الحيتان يحاصر قاربا (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو مثير، يظهر سربا من الحيتان وحصاره لأحد القوارب في سواحل كاليفورنيا.

وكانت مواقع متخصصة بعالم البحار والمحيطات قد نشرت المشهد، الذي وصفته بأنه لم يسجل من قبل، عقب قيام سرب من الحيتان بمحاصرة قارب، لكن ليس لهدف عدائي بل بدافع الفضول.

المشهد نشرته صفحة “oceansnation” التي تشارك منشورات لمخلوقات المحيطات والبحار، مشاهد وصفها الخبراء بعبارة “المشاهد التي لا تصدق”.

وتظهر المشاهد كيف حاصرت الحيتان الفضولية القارب، حيث تجمع سرب منها حوله واقتربت رؤوس الحيتان بشكل كبير منه في محاوله لرصد ما بداخل القارب.

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