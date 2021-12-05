فيديو يفضح مليشيا الحوثي.. استخدام المدنيين كدروع بشرية

تواصل- فريق التحرير:

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، فيديو يفضح استخدام مليشيا الحوثي الانقلابية المدنيين كدروع بشرية.

وقامت المليشيات، بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين، وفق قناة العربية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن تنفيذ 19 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 115 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف.

وأكد التحالف أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.