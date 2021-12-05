‏‏‏حتى لا تذهب للطبيب.. «النمر» يوجه نصائح هامة لمرضى الضغط في الشتاء

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وجه الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح هامة لمرضى ضغط الدم خاصة بفصل الشتاء.

ورد “النمر” على سؤال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول :هل يحتاج مرضى ضغط الدم إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كان البرد شديد؟”.

وأجاب استشاري أمراض القلب بالنفي، مشددًا على أن مرضى الضغط يحتاجون في الشتاء عدة أشياء هي كالتالي:

– اللبس المناسب للشتاء

– شرب المشروبات الساخنة

– شرب الماء الكافي

– الابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تحت ١٠

مختتمًا بأن مريض الضغط إذا التزم بهذه الأشياء وحدث ارتفاع بعد ذلك في قياسات الضغط فعليه الرجوع لطبيبه.