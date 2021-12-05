بدءًا من اليوم.. «الطيران المدني» تعلن فتح باب التقديم على عدة وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ، عن توفر وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في (الرياض)، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
1- مبرمج أنظمة أول.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، هندسة نظم المعلومات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المختلفة.
– القدرة على اتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
2- فني أول خدمات الحاسب الآلي.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، هندسة نظم المعلومات، هندسة الشبكات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المختلفة.
– القدرة على اتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1443/05/01هـ الموافق بالميلادي 2021/12/05م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب
طريقة التقديم:-
عبر موقع الهيئة:-
1- مبرمج أنظمة أول:
2- فني أول خدمات الحاسب الآلي: