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التحالف ينشر فيديو للحظة رصد وتدمير طائرة مسيرة حوثية بدقة عالية

التحالف ينشر فيديو للحظة رصد وتدمير طائرة مسيرة حوثية بدقة عالية
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تواصل- فريق التحرير:

نشر التحالف الشرعي لقطات فيديو لرصد واعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حوثية، بالأجواء اليمنية بعد أن حاولت المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للمملكة صباح اليوم، بأربع طائرات مسيرة تم اعتراضها وتدميرها.

وكان التحالف أعلن عن اعتراض وتدمير ٤ طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية، وأشار إلى أن اطلاق المسيرات تزامن مع اطلاق ٤ صواريخ باليستيه باتجاه مأرب.

كما رصدت قوات التحالف استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق.

 

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