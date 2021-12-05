«النيابة» تحدد عقوبة تزوير الوثائق التاريخية.. السجن وغرامة 80 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

حددت النيابة العامة، عقوبة التورط في جريمة تزوير الوثائق التاريخية، حيث تشمل العقوبة السجن والغرامة.

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الوثيقة التاريخية عبارة عن محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية، ويتمتع بالحماية الجزائية تجاه أي سلوكيات تنطوي على تزوير لمضامينه”.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن عقوبة تزوير الوثائق التاريخية تشمل السجن مدة تصل إلى 8 أشهر وغرامة تصل إلى نحو 80 ألف ريال.