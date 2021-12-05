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أرامكو تطرح أول منتج لها من نوعه بعد دخولها هذا المجال

أرامكو تطرح أول منتج لها من نوعه بعد دخولها هذا المجال
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت “أرامكو” اليوم الأحد، عن دخولها مجال جديد  في السوق المحلي، طارحة أول منتج لها من نوعه وهو زيوت التشحيم.

وطرحت “أرامكو” زيوت تشحيم خاصة بالسيارات تحت العلامة التجارية أورايزن، بالتزامن مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة.

وحسب بيان للشركة، تستهدف أرامكو  السوق التي تخدم المستهلكين مباشرةً في أكثر من 20 مدينة، حيث خُصّصت أول دفعة من المنتجات للموزعين في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، وتخطط للتوسع في مزيد من المواقع.

ويشتمل خط إنتاج أورايزن على الزيت المركب بالكامل والمركب الجزئي لمحركات البنزين، ومحركات الديزل شديدة التحمّل، وزيوت مجموعة نقل الحركة، ومواد التشحيم، وسوائل المكابح.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق علامتها التجارية لتشمل أورايزن برو، وهو خط عالي الأداء في القطاع الصناعي.

وقال نائب الرئيس للوقود والزيوت في أرامكو السعودية، ياسر مفتي:” يُعد دخول سوق زيوت تشحيم السيارات خطوةً مهمة للغاية للشركة، فيما نواصل توسيع وجودنا في كافة مراحل سلسلة قيمة قطاع التكرير والمعالجة والتسويق”.

وأضاف إلى أنه ستستفيد منتجات أورايزن  من قدرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال البحث والتطوير، الأمر الذي يجعلها منتجات تشحيم ذات جودة عالية تعزز المعروض في السوق المحلي، وتُحسِّن الخيارات المتاحة للمستهلكين.

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