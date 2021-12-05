معهد الإدارة العامة يعلن بدء القبول والتسجيل في عدد من البرامج

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أعلن معهد الإدارة العامة فتح باب القبول في (البرامج الإعدادية، الدبلومات، برامج اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
تفاصيل البرامج
1- برنامج اللغة الإنجليزية (شبه المكثّف) ( تفاصيل ).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (المطوّر – عن بُعد) ( تفاصيل ).
3- الدبلومات – ما بعد الجامعة ( تفاصيل ).
4- البرامج الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية ( تفاصيل ) .
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي:
1- برامج اللغة الإنجليزية:اضغط هنا
2- الدبلومات – ما بعد الجامعة:اضغط هنا
3- البرامج الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية:اضغط هنا