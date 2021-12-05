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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

معهد الإدارة العامة يعلن بدء القبول والتسجيل في عدد من البرامج

معهد الإدارة العامة يعلن بدء القبول والتسجيل في عدد من البرامج
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تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد الإدارة العامة فتح باب القبول في (البرامج الإعدادية، الدبلومات، برامج اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
تفاصيل البرامج
1- برنامج اللغة الإنجليزية (شبه المكثّف) ( تفاصيل ).
2- برنامج اللغة الإنجليزية (المطوّر – عن بُعد) ( تفاصيل ).
3- الدبلومات – ما بعد الجامعة ( تفاصيل ).
4- البرامج الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية ( تفاصيل ) .
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي:
1- برامج اللغة الإنجليزية:اضغط هنا
2- الدبلومات – ما بعد الجامعة:اضغط هنا
3- البرامج الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية:اضغط هنا

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