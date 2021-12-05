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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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طفلة ابتلعت بطارية حارقة وبعد 12 ساعة دخلت مستشفى بمكة ليكتشفوا الصدمة

طفلة ابتلعت بطارية حارقة وبعد 12 ساعة دخلت مستشفى بمكة ليكتشفوا الصدمة
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تواصل-فريق التحرير:

في واقعة صادمة أقدمت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على ابتلاع بطارية حارقة، إلا أن ذويها لم يتحركوا بها إلى المستشفى إلا بعد 12 ساعة.
وبعد نقل الطفلة إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، تمكن فريق طبي بقيادة استشاري الجهاز الهضمي الدكتور علي الشمراني من إنقاذ حياة الطفلة بعد نقلها إلى الطوارئ.
واكتشف الأطباء الصدمة عندما وجدوا أن المادة الكيميائية حول البطارية ذابت في أمعاء الطفلة، ما أدى إلى حروق في منطقة المريء الوسطى في طبقتين على الأقل.
وحسب صحيفة عكاظ، فقد أحدث ذلك نزفاً دموياً تمت السيطرة عليه، حيث تم التعامل مع النزف ونزع البطارية واستخراجها، وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.

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