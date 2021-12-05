طفلة ابتلعت بطارية حارقة وبعد 12 ساعة دخلت مستشفى بمكة ليكتشفوا الصدمة

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في واقعة صادمة أقدمت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على ابتلاع بطارية حارقة، إلا أن ذويها لم يتحركوا بها إلى المستشفى إلا بعد 12 ساعة.

وبعد نقل الطفلة إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، تمكن فريق طبي بقيادة استشاري الجهاز الهضمي الدكتور علي الشمراني من إنقاذ حياة الطفلة بعد نقلها إلى الطوارئ.

واكتشف الأطباء الصدمة عندما وجدوا أن المادة الكيميائية حول البطارية ذابت في أمعاء الطفلة، ما أدى إلى حروق في منطقة المريء الوسطى في طبقتين على الأقل.

وحسب صحيفة عكاظ، فقد أحدث ذلك نزفاً دموياً تمت السيطرة عليه، حيث تم التعامل مع النزف ونزع البطارية واستخراجها، وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.