«الزعاق»: اليوم بداية جمادى الأولى.. «قران حادي برد بادي»

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قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن شهر جمادى الأول هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها.

وأضاف أن شهر جمادى الأول في هذه السنة، داخل في حيز المربعانية من ناحية الأجواء والوسم من ناحية التأثير، مضيفا أن أمطار جمادى الأول تنبت ما ينبته الوسم، وفي أوله برد معتدل وفي منتصفه قران حادي وأهلنا الأولين كانوا يقولون “قران حادي برد بادي”.

وتابع الزعاق “في الأيام الأخيرة من شهر جمادى الأولى نودع السنة الميلادية 2021 وهي محسوبة من أعمارنا”.

وقال د. خالد الزعاق سمي جمادى لأن الماء يتجمد فيه من شدة البرد (الزمهرير) فهو وقع في الشتاء وقت التسمية .