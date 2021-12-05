متحدث «الصحة»: جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي.. ولدينا 39 حالة حرجة

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبد العالي: إن جرعة واحدة لا تكفي، وإنه يجب الحصول على الجرعة التنشيطية، لاستكمال التحصين المناسب، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما ينتج عنه من متحورات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده متحدث الصحة عصر اليوم، وأكد فيه أن الفيروس لازال موجوداً في دول العالم، وأن الجائحة مستمرة، وأن عدد الإصابة به تجاوز 265 مليونًا، وبلغ إجمالي الوفيات 5 مليون و266 ألفًا حول العالم.

وأوضح متحدث الصحة، أن إعطاء اللقاحات مازال مستمرًا في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز عدد الجرعات المعطاة حول العالم 7 مليار و800 مليون جرعة، وأن عدد اللقاحات المعطاة داخل المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، واستكمل التحصين فيها بالحصول على الجرعتين، أكثر من 22.5 مليون شخص.

وأضاف العبد العالي، أن هذا المستوى المتقدم من مواجهة الوباء، يضيف اطمئنان، ونجني ثماره يوما بعد يوم، إضافة إلى تمسك مجتمعنا الواعي بالاحترازات المطلوبة.

وشدد على كل من يقومون باستهتار أو تراخي، أن ينضموا لعموم المجتمع في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وكذلك الإقبال على اللقاحات وتلقيها واستكمال الجرعات حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد العبد العالي، أن أهم وأبرز ما في الإحصائيات داخل المملكة، أنه لا يزال لدينا عدد 39 حالة حرجة، في العنايات المركزة، وتتلقى الرعاية المناسبة.

وطالب الجميع بأهمية الحصول على الجرعة التنشيطية، لتعزز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، موضحًا أنه عندما نحصل على جرعة واحدة فهي لا تكفي في ظل وجود التحورات، وأن الحصول على الجرعة الثانية يرفع من مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم للفيروس وما ينتج عنه من متحورات جديدة.